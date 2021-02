Justin Timberlake pede desculpas publicamente para Britney Spears e Janet Jackson

12/02/2021 | 16:10



Lançado no dia 5 de fevereiro, o documentário Framing Britney Spears continua rendendo! Após a vitória da cantora em audiência sobre sua tutela, Justin Timberlake postou no Instagram nesta sexta-feira, dia 12, um pedido de desculpas à ex-namorada.

O ex-membro da *NSYNC estava sendo duramente criticado por contribuir com os rumores de traição de Britney, o que fez com que a imagem da cantora fosse condenada na época.

Eu quero especificamente me desculpar com Britney Spears e Janet Jackson, individualmente, porque eu me importo e respeito essas mulheres, e sei que falhei. (...) Eu sei que eu não fui perfeito em relação a esses acontecimentos na minha carreira. Eu sei que esse pedido de desculpas é um primeiro passo e não absolve o passado. Eu quero assumir a responsabilidade pelos meus erros, escreveu no comunicado.

Após a publicação, o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter.