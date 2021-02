Após mostrar que foi vacinado contra o novo coronavírus, Stenio Garcia questiona se enfermeira realmente aplicou o líquido em seu braço

12/02/2021 | 16:10



Não são apenas os meros mortais que estão mostrando preocupação na hora de se vacinar contra o novo coronavírus, já que alguns idosos foram vítimas de golpes e não tiveram a vacina devidamente aplicada.

Depois de mostrar que se vacinou, o ator Stenio Garcia ficou com a pulga atrás da orelha para saber se o líquido realmente foi aplicado em seu braço.

De acordo com a colunista Keila Jimenez, da Hora da Venenosa, Mari Saade, a esposa do artista, questionou uma amiga que é médica se estava tudo certo com a primeira dose da vacinação do marido.

Mostrando o vídeo feito no momento da aplicação, ela questionou a amiga se o método não havia sido rápido demais, mas descobriu que está tudo certo com Stenio e que agora ele precisa, apenas, tomar a segunda dose da vacina. Ainda bem, né?