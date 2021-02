São Caetano lidera ranking das cidades que mais vacinaram contra Covid-19 em São Paulo

Do dgabc.com.br



São Caetano desponta como a cidade que, proporcionalmente, mais vacina no Estado de São Paulo. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (12) pelo governador João Doria (PSDB), durante coletiva de imprensa realizada no início da tarde no Palácio dos Bandeirantes. O ranking mostra as cidades mais avançadas na vacinação contra o coronavírus.

Até ontem (11), o município já havia aplicado 13.336 doses, o que corresponde a 8,2% da população, entre profissionais de Saúde, idosos acima de 85 anos, pessoas acamadas, asilados em ILPIs (Instituições de Longa Permanência), além de coveiros e funcionários de funerárias e cemitérios.

A estratégia colocou o município no topo entre as 645 cidades de São Paulo - é o único município do Grande ABC e Região Metropolitana entre os dez que mais vacinaram.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone, desde o início de janeiro o plano estratégico de cobertura vacinal contra a Covid-19 já estava organizado. "Disponibilizamos uma plataforma para agendamento de horários, datas e locais, o que facilitou a organização e evita aglomeração de pessoas”, explica .

A organização permite que a cada carga de vacinas recebida, a cidade inicie imediatamente a imunização dos grupos. As pessoas podem optar em receber a dose no sistema drive-thru ou nas unidades de saúde.

Ranking

O painel é uma ação integrada da secretaria de Estado da Saúde aos dados fornecidos pelas prefeituras à plataforma Vacivida, criada pelo governo de São Paulo para monitorar a imunização em tempo real. Segundo dados do Vacinômetro a campanha alcançou mais de 1,3 milhão de pessoas, o equivalente a 2,8% dos 44,6 milhões de habitantes do Estado.

O ranking será atualizado semanalmente e, segundo o governo do Estado, a meta é integrar o novo painel ao Vacinômetro nas próximas semanas e permitir consultas específicas por faixas etárias e média de vacinados a cada 100 mil habitantes.

Os dados gerais da vacinação no estado e individualizados por município podem ser consultados no Portal do Governo de São Paulo, no link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/.