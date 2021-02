Do Diário do Grande ABC



14/02/2021 | 00:01



A vacinação de parte das crianças brasileiras está atrasada. A conclusão é de pesquisa que mostra que, por causa da pandemia da Covid-19 ao longo de 2020 – e que ainda continua –, cerca de 29% das famílias deixaram para depois a imunização dos filhos. Entre as doenças em questão é possível citar sarampo, catapora e gripe.

Os dados foram obtidos no levantamento Impacto da Pandemia nos Lares Brasileiros: Como as Famílias Estão Lidando Com a Nova Realidade, do Ibope Inteligência, a pedido da empresa Pfizer.

Cerca de 9% dos participantes disseram que pretendem atualizar os casos somente após a pandemia do novo coronavírus.