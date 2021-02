‘Tom & Jerry: O Filme’ leva a rivalidade de anos para o mundo real com história inédita

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



14/02/2021 | 00:01



Personagens que fizeram – e fazem – sucesso nos desenhos animados se tornam tão populares que expandem sua história para outras mídias, principalmente quando se trata de produções estrangeiras. A mais recente atração do tipo é Tom & Jerry: O Filme, que acaba de chegar aos cinemas brasileiros e conta com cópias espalhadas por salas do Grande ABC.

Os protagonistas nasceram na década de 1940, sendo criados pelos cartunistas norte-americanos William Hanna (1910-2001) e Joseph Barbera (1911-2006), fundadores do famoso estúdio Hanna-Barbera. Diversas versões da dupla e de seu eterno confronto de gato e rato passaram pela televisão.

A história inédita criada para levá-los para as telonas os coloca no mundo real, assim como acontece em obras como Os Smurfs e Zé Colméia: O Filme, por exemplo. Jerry se muda para o melhor hotel da cidade de Nova York pouco tempo antes do que estão chamando de ‘casamento do século’, com o evento agendado para acontecer no local. Desesperada para tirar o ratinho da nova casa, a organizadora da festa contrata Tom para caçar o velho rival.

Diversas confusões são apresentadas, muitas delas lembrando os confrontos mostrados nos seriados. O filme tenta chamar a atenção com o surgimento de um estranho funcionário do hotel que conspira contra todos, com Tom e Jerry unindo forças para enfrentar o vilão.