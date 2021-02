Atriz de Buffy diz que existia uma regra para ela não ficar sozinha com diretor de Liga da Justiça

12/02/2021 | 13:10



Joss Whedon, roteirista de séries como Buffy e diretor de A Liga da Justiça, está sendo acusado de abusos por algumas atrizes que já trabalharam com ele. Agora Michelle Trachtenberg, que interpretou Dawn Summers em Buffy, disse que havia uma regra no set da série indicando que Whedon não podia ficar sozinho com ela.

A atriz havia dado o seu depoimento após Sarah Michelle Gellar, protagonista de Buffy, se pronunciar sobre o desabafo de Charisma Carpenter. Junto com o post, Michelle escreveu:

Obrigada, Sarah por dizer isso. Eu sou corajosa o suficiente agora como uma mulher de 35 anos de idade para repostar isso. Porque isso precisa ser sabido. Como uma adolescente, com o comportamento não apropriado dele. Então agora as pessoas sabem o que Joss fez. O último comentário que farei sobre isso. Havia uma regra dizendo: ele não pode ficar sozinho com Michelle novamente.

Michelle, que também atuou em Gossip Girl, logo ganhou o apoio de diversos fãs:

Nós te amamos, Michelle! Solidariedade a você e a qualquer pessoa nesse set ou qualquer set que tenha se sentido menos do que isso, ameaçada ou abusada.

Só consigo pensar em quantas outras mulheres, que também passaram por abusos dentro e fora do local de trabalho, verão isso e se sentirão fortalecidas e ouvidas.

Vocês, moças, têm um grande exército gigante atrás de vocês, acreditamos em vocês, e estamos com vocês! Você não precisa mais lutar sozinha.

Obrigado por ter a coragem de falar, Michelle.