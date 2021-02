Anitta mostra mala para reality show, que inclui camisinha e vibrador: - Vai que a gente transa

12/02/2021 | 13:10



Faltam poucas horas para o início das gravações do tão falado reality show de Anitta, o Ilhados com Beats, e os últimos detalhes da atração foram combinados durante uma reunião que ocorreu na tarde da última quinta-feira, dia 11, - e que deixou a cantora ainda mais nervosa quanto à sua participação.

Através dos Stories do Instagram, a funkeira revelou que, a seu pedido, tem sido privada de informações sobre a dinâmica do reality, já que ela também vai ser uma das participantes. A única coisa da qual foi informada é que não poderá manter seu celular ao longo das gravações:

- Acabei de ter a última reunião sobre o reality da ilha e estou muito mais nervosa do que antes, porque não sei de nada do que vai acontecer. Só sei uma coisa, que eu vou ficar sem meu celular. Sem saber o que vocês estão falando! Não sei nem a dinâmica. Só vão falar depois que eu ficar sem celular. Estou ficando louca. A ideia foi minha de eu não saber de nada, mas quando acabou a reunião fiquei muito nervosa.

E, vamos concordar, não tem forma melhor de controlar a ansiedade do que arrumando a mala, não é mesmo? Anitta fez exatamente isso, mostrando um pouco dos itens que pretende levar para a ilha em Angra dos Reis, onde ocorrerão as gravações, e acabou surpreendendo com a escolha das peças:

- Vou passar o dia de biquíni, só estou levando biquíni e roupão. Fez calor é top, fez topless [risos] é regra da ilha!

Mas não parou por aí: Anitta também mostrou que está indo preparada para momentos mais quentes durante as gravações, levando alguns brinquedinhos em sua mala:

- Vou levar o que, o vibrador, camisinha, lubrificante? Vai que a gente transa.

E aí, quem já está ansioso para assistir?

Anitta e Arcrebiano

Enquanto a cantora se prepara para seu curto confinamento, outro participante de reality agitou as redes sociais ao mencionar a Poderosa! Foi ninguém menos que Bil, o Arcrebiano do BBB21, que foi o segundo eliminado do programa.

Depois que Anitta deu o que falar ao mostrar interesse pelo rapaz, Arcrebiano participou de uma conversa com Léo Dias e Lucas Penteado no Multishow e, questionado pelo cantor, revelou que já entrou em contato com a funkeira!

- Olha só, cara, pra você ver... A Anitta! Lucas, a Anitta! A gente trocou ideia já, tamo [sic] aí, estamos conversando?

Será que teremos um novo casal pela frente?