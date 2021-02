Campos Machado pede investigação sobre alta abusiva dos planos de saúde

Da Redação



12/02/2021 | 12:43



O deputado estadual Campos Machado (Avante), encaminhou ofício ao Procurador Geral da República, Augusto Aras, solicitando a abertura de investigação das empresas de planos de saúde. O objetivo, de acordo com o parlamentar, é apurar a motivação do aumento nas alíquotas das mensalidades.

Para o deputado, "diante de incontáveis dificuldades, sâo agora os usuários dos planos de saúde coletivos defrontados com um impactante e aleatório reajuste de suas mensalidades, sem qualquer justificativa por parte das administradoras de tais planos, em total afronta ao princípio da transparência.” O líder do partido na Assembleia completa, dizendo que “isso é o ápice do absurdo, até porque os planos de saúde já cobram preços abusivos para prestar um serviço precário e de pouca cobertura, mas, mesmo assim, algumas delas promoveram aumentos nas mensalidades da ordem de 50% do valor ou mais.”

Ele diz não conceber tamanho aumento. "Durante uma pandemia e sem nenhum parâmetro, diante dos índices oficiais de inflação. Ademais, enquanto o trabalhador e os empresários de todos os demais setores vivenciaram dificuldades econômicas, os planos de saúde obtiveram lucros extraordinários em 2020, antes mesmo de anunciar estes aumentos”.

O presidente da Fundação Procon do Estado de São Paulo, Fernando Capez, também recebeu cópia do documento protocolado pelo deputado na Assembleia Legislativa, para ser enviado ao Procurador Geral, Augusto Aras.