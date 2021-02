Após o Mundial, Palmeiras desembarca no Brasil para iniciar maratona final

12/02/2021 | 12:23



Dez dias após o embarque para o Mundial de Clubes, o elenco do Palmeiras regressou ao Brasil nesta sexta-feira em clima bem diferente ao que antecedeu a viagem. Depois de sofrer duas derrotas e fechar a sua participação no torneio sem marcar gols, fez um desembarque discreto no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora, vai iniciar uma maratona de jogos na reta final da temporada 2020.

Em 2 de fevereiro, na sequência do empate dos reservas com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras viajou sob a esperança de conquistar o título do torneio da Fifa, sendo saudado por torcedores na saída da Academia de Futebol e, principalmente, nos arredores do aeroporto, onde se aglomeraram em celebração com bandeiras de organizadas e sinalizadores.

No Catar, porém, o Palmeiras decepcionou. Perdeu no último domingo para o Tigres, por 1 a 0, pelas semifinais do Mundial. E na quinta-feira, após empate sem gols, caiu nos pênaltis para o Al Ahly no duelo que valia o terceiro lugar da competição.

Mas o fim da participação no Mundial não encerra a série de compromissos importantes do Palmeiras na temporada, que ainda conta com a reta final do Campeonato Brasileiro, torneio em que o time ocupa a sétima colocação, e, principalmente, a decisão da Copa do Brasil.

O primeiro desses duelos será já daqui a dois dias, quando o Palmeiras receberá o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 36.ª rodada do Brasileirão, às 18h15. Para esse compromisso, o elenco só fará uma atividade - e leve - às 10 horas de sábado, na Academia de Futebol, pois a sexta-feira é de folga. E a tendência é que um time cheio de suplentes seja escalado nesse compromisso.

Na quarta-feira será a vez de jogar contra o Coritiba, em duelo atrasado da 35.ª rodada, às 19h30, no Couto Pereira. Apenas dois dias depois, em um intervalo de 48 horas a partir do término do jogo no Paraná, o Palmeiras estará no Morumbi, para fazer o clássico contra o São Paulo, em confronto adiado da 34.ª rodada, às 21h30.

Com um pouco mais de folga, o compromisso pela penúltima rodada será no dia 22, uma segunda-feira, às 18 horas, contra o Atlético Goianiense, no estádio do Palmeiras. Na rodada final, marcada para a quinta seguinte, dia 25, às 21h30, o rival será o Atlético-MG, no Mineirão.

E a maratona ainda não terá chegado ao fim. No domingo seguinte, dia 28, às 16 horas, o time fará a partida de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, em Porto Alegre. A volta será uma semana depois, em 7 de março, em São Paulo.

As finais da Copa do Brasil, aliás, vão invadir a temporada 2021, sendo disputadas em meio ao começo dos campeonatos estaduais. E levarão o Palmeiras a fechar a temporada 2020 com 77 jogos oficiais disputados, além de 2 compromissos da Florida Cup.