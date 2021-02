Após Renato Aragão ser vacinado contra o novo coronavírus, ele desabafa: Que alívio

12/02/2021 | 12:10



Renato Aragão recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro! No Instagram, o comediante publicou um longo texto de agradecimento e alegria pelo momento:

Chegou a minha vez! Estou muito feliz. O grande dia chegou, pessoal!! Que alívio! Há 30 anos eu defendo o direito das crianças e adolescentes à educação, proteção e saúde junto com o UNICEF. E claro que isso inclui o direito à vacinação para prevenir doenças sérias, mas que podem ser evitadas com vacinas disponíveis para todos. Hoje, chegou a minha vez! Por eu ser uma criança de 86 anos, estou aqui para tomar minha vacina contra a Covid-19, cuidando da minha saúde e de quem está perto de mim. As vacinas salvam milhões de vidas todos os anos, mas muita gente está deixando de vacinar suas crianças... Então, não duvide e não vacile... Mantenha a caderneta em dia, mesmo na pandemia! E quando a sua vez chegar, vacine-se!!