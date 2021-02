Sem Carnaval na avenida em 2021, Viviane Araújo, uma das musas da folia, revela que chorou e diz: - Tem dias que fico mais sentimental

12/02/2021 | 12:10



Quando as pessoas pensam em Carnaval, uma das musas que já pintam na cabeça é Viviane Araújo, não é mesmo? Ela é sinônimo da festa brasileira e, por não ter desfiles na avenida em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, ela está sofrendo - e muito.

Durante conversa com Teresa Cristina no Instagram, a Rainha de Bateria do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde, em São Paulo, revelou até que tem chorado:

- Tem dias que fico mais sentimental e vejo vídeos e fotos. Aí choro, ligo para um amigo e a gente conversa.

Mas, mesmo assim, a atriz pontuou que acredita que as escolas de samba precisarão se reestruturar neste momento, destacando que era inviável não realizar os desfiles ainda este ano, mesmo que todos estivessem vacinados:

- Não tem como colocar uma escola na avenida, mesmo com todo mundo vacinando até maio e junho. Não há tempo de ensaiar uma comunidade inteira. Melhor coisa foi adiar, deixar para o ano que vem, concluiu.