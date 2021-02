Juliana Paes acha estranha reação de Karol Conká após conquista da liderança no BBB21: Ela nem pensou, nem comemorou!

12/02/2021 | 12:10



Karol Conká levou a melhor na prova do líder da última quinta-feira, dia 11, no BBB21. O participante que escolhesse por fim a palavra otimismo, após uma série de trocas, ganharia a liderança da semana. Mas alguns fãs do reality show, como Juliana Paes, acharam esquisita a reação da rapper ao ganhar a prova:

Tá muito estranho isso... ela nem pensou, nem comemorou!, postou a atriz no Twitter.

Em seguida, alguns seguidores concordaram:

Meu amigo... se eu fosse mais ingênuo acreditaria que não foi combinado!!!Mas não sou ingênuo! Principalmente depois que ontem ela disse que pessoas do programa falaram com ela e ela tomou um alerta! Muitas coincidências: 1- Karol diz que conversa com pessoas importantes do programa depois toma um alerta e desconversa, psicóloga. 2- Ela ESCOLHE O ÚLTIMO NÚMERO pra ninguém trocar com ela! 3- Ela escolhe sem pensar e nem comemora!

Para o Boninho ela continuando é mais audiência para o programa, na cabeça dele o entretenimento fica melhor com ela lá, ela já está mudando a postura, pedindo desculpas, tentando limpar a barra. Tá nítido que está sendo beneficiada lá dentro, porque se ela brotar no paredão já era.

Gente. Ela nem comemorou. Tá na cara que ela já sabia. Ninguém ganha um líder e fica assim.

Se Juliana Paes que é funcionária da Globo tá dizendo isso, imagina eu.