Lucas Penteado, do BBB21, fala sobre Gilberto e dispara: - Vou tê-lo no coração para o resto da vida

12/02/2021 | 12:10



Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, o ex-BBB Lucas Penteado comentou sobre a sua saída do programa e a recepção que teve fora da casa. Ele revelou que ficou surpreso com o carinho que recebeu após deixar o reality, depois de tantas polêmicas que ele viveu dentro da casa:

- A maior surpresa foi receber todo esse carinho. Eu não tinha noção de como as coisas estavam aqui fora. Cheguei ao aeroporto e imaginei que de repente ia ter gente querendo tirar foto por eu ter sido do BBB. Mas as pessoas começaram a me aplaudir no avião. Olhei para trás achando que podia ser um jogador de futebol no voo, mas não tinha ninguém. As pessoas diziam frases para ovacionar, coisas que não imaginei ouvir.

Lucas ainda falou sobre Gilberto, outro participante do BBB21. Os dois ganharam destaque na web depois de terem se beijado em uma festa do programa:

- A mãe do Gilberto é a mãe de um herói. Ele viveu uma vida muito difícil, complicada. Venceu antes de entrar no BBB, formou-se numa universidade racista, preconceituosa socialmente. Vou tê-lo no coração para o resto da vida. Tenho carinho muito grande por ele e por toda a família. Quando o Gil sair, quero dar um abraço. Se eu sou livre ou não, quando o Gil sair eu respondo.

O ator ainda fez uma reflexão sobre saúde mental e a pandemia do novo coronavírus:

- Com todos os acontecimentos no mundo, guerras sociais e de poder, ainda veio esta doença que mata numa velocidade assustadora. Isso tudo mexe com a cabeça das pessoas. O mundo todo está sendo afetado por esses acontecimentos. Acho que por isso a saúde mental deveria ser prioridade na atenção dos governantes. O índice de suicídio vem aumentando, o de doenças psicológicas, também. E neste momento eu pensei: Não entrei aqui para viver mais um problema. Aquilo poderia ser prejudicial à minha saúde mental, à minha sanidade. Então, decidi que era a hora de parar. Entrei para me divertir. Quando não consegui mais, saí.