Fábrica de Cultura está com matrículas abertas para ateliês de criação e trilhas de produção artística do 1º semestre

Da Redação



12/02/2021 | 11:32



A Fábrica de Cultura Diadema está com vagas para as formações artísticas do 1º semestre do ano e para diversas idades. Todas as atividades são gratuitas.



Os Ateliês de criação e as Trilhas de produção mantêm as matrículas abertas até a primeira quinzena de março. Pessoas com interesse pelas formações artísticas devem se inscrever pelo hotsite http://poiesis.org.br/maiscultura/. O público com menos de 18 anos precisa apresentar autorização do (a) responsável.

Até o momento, as aulas do 1º semestre de 2021 dos Ateliês e das Trilhas continuam ocorrendo em ambiente virtual. As pessoas inscritas receberão informações sobre os canais por onde as formações serão aplicadas.



No caso de dúvidas específicas, o público pode entrar em contato pelo telefone de cada unidade, via e-mail contato@fabricasdecultura.org.br ou por mensagem nas redes sociais do programa: Facebook (https://www.facebook.com/fabricasdecultura) e Instagram (@fabricasdeculturasn).

Diadema:

Arte Digital - Criação e Design busca exercitar criações, ilustrações, animações, edição de foto e vídeo como temas. O objetivo é introduzir a turma no universo da produção de arte digital voltada ao ambiente on-line.

18/02 a 25/03

Quinta-feira, 18h30 às 21h30

15 vagas | a partir de 14 anos



Produção literária e as possibilidades poéticas de uma obra serão trabalhadas na trilha Litera-Rua - Leitura, Escrita e Editoração da Obra. Os caminhos para a editoração de uma publicação literária serão demonstrados durante os encontros.

17/02 a 23/06

Quarta-feira, 19h às 21h

20 vagas | a partir de 14 anos