Tutorial: como configurar e personalizar legendas no Disney+

Marcella Blass

Do 33Giga



12/02/2021 | 11:18



Além de oferece áudios e legendas em mais de 10 idiomas, o Disney+ permite que os usuários personalizem a aparência das legendas de acordo com a suas necessidades. É possível mudar fonte, cor, porcentagem de opacidade, tamanho e até o estilo da borda das letras.

A seguir, o 33Giga te ensina a fazer essa configuração em diferentes plataformas. Vale ressaltar, contudo, que nem todos os dispositivos Android têm essas preferências disponíveis.

No navegador

1 – Comece a reprodução de algum título e clique no ícone de Legendas, no canto superior direito.

2 – Escolha o idioma do áudio e da legenda.

3 – Para personalizar as legendas, clique no símbolo da engrenagem.

4 – Na nova página, você pode personalizar como quiser fonte, cor, opacidade, tamanho e borda das legendas. As alterações são salvas automaticamente.

Em sua página oficial de ajuda para usuários, a Disney+ também ensina a fazer essas personalizações em outros dispositivos. Confira:

iPhone (iOS 13.0 ou superior)

1 – No aplicativo, vá até Ajustes.

2 – Entre em Acessibilidade.

3 – Selecione Legendas e Closed Caption.

4 – Entre em Estilo.

Android (dispositivos Google)

1 – No aplicativo, entre em Configurações.

2 – Vá até Acessibilidade.

3 – Selecione Preferências de legenda.

4 – Ative a opção Usar legendas e personalize tamanho e estilo.

Android (dispositivos Samsung)

1 – No aplicativo, entre em Configurações.

2 – Vá até Acessibilidade.

3 – Selecione Melhorias de Audição.

4 – Depois, selecione legendas do Google (CC) ou lendas da Samsung (CC) e mude a configuração para Ativado.

5 – Defina o tamanho do texto e estilo da legenda.

Amazon Fire TV

1 – Vá para a aba Configurações na tela de início do sistema

2 – Entre em Acessibilidade

3 – Acesse Preferências de Closed Caption.