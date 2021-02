Kourtney Kardashian é vista em clima de romance com suposto namorado

12/02/2021 | 11:10



No fim de janeiro, rumores de que Kourtney Kardashian e Travis Barker, o baterista da banda Blink-182, estariam namorando ganharam as redes sociais pouco após o casal ser visto passeando junto por Palms Springs, na Califórnia, Estados Unidos. Já no último dia 9, os dois foram flagrados novamente em clima de romance, como noticiou o Us Weekly nesta sexta-feira, dia 12.

De acordo com o veículo, Kourtney e Travis foram vistos durante um jantar romântico em um restaurante japonês. Os dois teriam ficado de mãos dadas enquanto esperavam a comida, e até mesmo arriscaram uma guerra de polegares.

Depois do jantar, Kourtney deixou o local no banco da frente do carro do suposto namorado.

Quatro anos mais velho que a socialite, que tem 41 anos de idade, Travis é pai de Landon, um garoto de 17 anos, e Alabama, uma menina de 15, frutos do casamento com Shanna Moakler. Já Kourtney possui três filhos da relação com o ex Scott Disick: Mason, Penélope e Reign, que possuem 11, oito e seis anos de idade, respectivamente.