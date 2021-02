Manutenção preventiva: 5 pontos essenciais para checar em seu carro

Da Redação, com assessoria

12/02/2021



A vida útil dos pneus e dos itens de segurança de um veículo estão diretamente ligadas à manutenção preventiva. Por isso, é essencial que o motorista fique atento ao período de revisões e aos sinais de possíveis problemas, priorizando um check-up antes de rodar longas distâncias. Roberto Ayala, Gerente de Engenharia de Vendas da Bridgestone, líder em mobilidade sustentável e soluções avançadas, explica quais são os cinco principais pontos de atenção para uma revisão preventiva.

Manutenção preventiva

1- Pneus

Como único ponto de contato entre o veículo e o solo, os pneus influenciam diretamente na performance do veículo e devem receber uma atenção especial na manutenção. Verificar o TWI (Tread Wear Indicators), indicador que indica a vida útil do pneu, é essencial para saber a hora correta de trocá-lo – o Conselho Nacional do Trânsito define o limite mínimo de 1,6mm. Além disso, realizar o alinhamento e balanceamento, rodízio de pneus e manter a calibragem em dia, preserva a performance, aumenta a segurança do carro e prolonga seu período de uso. Ayala explica que a escolha correta também faz toda a diferença, “na hora de adquirir um novo pneu é necessário estudar o veículo e o que o motorista deseja em relação à performance, assim como em qual tipo de solo o carro costuma rodar, nível de carga, entre outros aspectos”.

2- Freios

Item fundamental para a segurança do veículo, a verificação do freio é indispensável. Durante a revisão, o fluido de freio, pastilhas, discos e lonas de freios devem ser verificados, realizando manutenção preventiva de acordo com o manual do proprietário e tipo de freio, já que ambos exiges períodos de revisões diferentes.

3- Iluminação e faróis

As luzes externas e internas do veículo aumentam e melhoram a dirigibilidade em diversas condições de direção, além de preservar a segurança de motoristas e passageiros, e evitar infrações às leis de trânsito. Por isso, verificar todas as lâmpadas e realizar sua troca quando necessário deve fazer parte da rotina de manutenção do veículo, evitando transtornos e acidentes.

4- Alinhamento e balanceamento

O alinhamento e balanceamento estão conectados com a performance do veículo. Sua realização pode evitar desgastes prematuros dos pneus e ajuda a evitar que o automóvel fique instável ou inseguro. “Estes procedimentos devem ser realizados quando houver impactos na suspensão, após a troca de pneus, quando há indícios de desgastes irregulares, ou a cada 10 mil quilômetros rodados”, explica Ayala.

5- Níveis de água e troca de óleo

O óleo é responsável por evitar o atrito entre peças e pela saúde do motor, já que sua ausência pode levar ao superaquecimento. Dessa forma, o motorista deve verificar o nível de óleo e realizar sua troca, de acordo com as especificações fornecidas pelo fabricante do veículo, que pode ser indicada conforme a distância percorrida ou utilização em um certo período. Já o nível correto de água preserva a temperatura do veículo, por isso é recomendado que o motorista sempre respeite e verifique seu nível, repondo quando necessário e fazendo a substituição do fluído de acordo com as especificações.

Realizar a manutenção preventiva, seja para viajar ou circular no meio urbano, é essencial para a segurança e conservação do veículo. “O início do ano é um excelente momento para o motorista colocar em dia a manutenção do veículo, contribuindo para a segurança de todos.” encerra o engenheiro da Bridgestone.