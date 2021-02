BMW celebra a marca de 25 mil Série 3 fabricados em Araquari (SC)

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



12/02/2021 | 10:18



A BMW do Brasil atingiu nesta semana a marca de 25 mil Série 3 produzidos em sua fábrica em Araquari, Santa Catarina. O modelo foi o primeiro a sair da linha de produção da fábrica, em 2014, quando estava na sexta geração.

Produção nacional do Série 3

Agora na sétima geração e com motor Flex Fuel, o BMW Série 3 tem produção nacional nas versões 320i GP, 320i Sport GP e 320i M Sport, em sete cores: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Mineral, Sunset Orange, Portimao Blue, Phytonic Blue e Prata Glacial.

O BMW Série 3 possui tecnologia Digital Key, que foi desenvolvido com o apoio da equipe de engenharia BMW Grupo Brasil. Essa tecnologia facilita a abertura, o fechamento e a partida do carro por meio de smartphone ou smartwatch, sem necessidade de conexão com internet e com Sistema exclusivo de uso BMW.

Em 2019, quando a fábrica de Araquari comemorou 5 anos, o modelo, que completou 45 anos ano passado, também foi o escolhido para ganhar uma edição limitada com apenas 24 unidades do BMW 320i M Sport 5 Years Edition.

A fábrica brasileira da marca produz atualmente, além do BMW Série 3, os modelos X1, X3 e X4.