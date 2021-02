Esposa de César Filho revela piora do apresentador após Covid-19

12/02/2021 | 10:11



Elaine Mickely, esposa de César Filho, foi às redes sociais falar sobre Covid-19! Ela usou o Instagram Stories na última quinta-feira, dia 11, para comentar o estado de saúde dela e do marido, ambos infectados pelo novo coronavírus. E revelou que César piorou nos últimos dias:

- O César deu uma boa piorada, no sentido de que ele acordou, simplesmente do nada, ele estava bem no final de semana, e ele acordou com tosse. E essa tosse obviamente gera um desconforto muito grande para você respirar, para você puxar o ar.

Elaine ainda deu mais detalhes sobre os sintomas que o apresentador sentiu:

- Nós fizemos a tomografia, fizemos exame de sangue. Estava tudo ok com o exame de sangue dele. Tomografia deu alguma coisinha, óbvio que ia dar, mas durante essa semana o que o César mais sofreu foi com essa dificuldade para poder se restabelecer das tosses, que eram muito intensas. E isso gera insegurança, pânico. Então eu posso dizer para vocês que, dois, três dias atrás, foram os dias mais críticos que nós passamos aqui.