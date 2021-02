Após lançamento de documentário, audiência sobre a tutela de Britney Spears termina com vitória da cantora

12/02/2021 | 10:10



Como você acompanhou, no último dia 5 foi lançado o documentário Framing Britney Spears, que busca relatar de maneira mais detalhada a batalha judicial da cantora em relação à tutela que seu pai detém sobre sua vida. Com isso, o assunto acabou voltando à tona nas redes sociais - e em tempo certo já que, de acordo com o Daily Mail, houve uma nova audiência para o caso na última quinta-feira, dia 11.

Segundo informações obtidas pelo veículo, a audiência teve como objetivo resolver as objeções de Jamie Spears, pai da cantora, em relação à divisão de autoridade sob a tutela e o patrimônio da filha. Essa decisão ocorreu em meados de setembro, quando Britney pediu que o pai fosse retirado da posição de único responsável. A solicitação foi negada, mas o júri decidiu que Jamie deveria dividir essa função com uma instituição financeira independente, indicada pela estrela.

A advogada do empresário, no entanto, contestou os termos de co-tutela com a empresa Bessemer Trust Co, indicada pela equipe jurídica da cantora, alegando que a ordem teria reduzido indevidamente seus poderes sobre os bens da filha.

Em resposta à essa solicitação, o advogado de Britney afirmou que se tratava de uma divisão equilibrada de responsabilidades, e ressaltou o fato de que a estrela deseja afastar o pai dessa posição:

- [Trata-se de] uma divisão igual de responsabilidades, na esperança de que eles se sentem e descubram juntos a melhor maneira de lidar com esta propriedade complexa para o benefício de minha cliente. Não é nenhum segredo que minha cliente não quer seu pai como co-conservador, mas reconhecemos que a remoção é um problema separado.

Por fim, a audiência terminou com a juíza descartando as objeções de Jamie e mantendo a ordem da co-conservadoria.

Impactos do documentário

Embora aparentemente o documentário não tenha causado grandes impactos dentro da corte, ele certamente contribuiu para que o público renovasse o apoio à cantora na luta para retomar o controle de sua vida - principalmente depois que ela supostamente insinuou que o conteúdo do documentário era apenas a ponta do iceberg.

Com isso, durante o julgamento, o Daily Mail relata que diversos fãs se posicionaram do lado de fora do tribunal, segurando cartazes nos quais pediam pela liberdade da estrela e pelo fim de sua tutela.

Será que essa questão logo encontrará um final feliz para a estrela?