12/02/2021 | 10:04



A novela Salve-se Quem Puder, que também teve as gravações interrompidas pela pandemia causada pelo coronavírus, tem data marcada para retornar ao ar. No dia 22 de março, as aventuras de Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) irão voltar a divertir o horário das sete, após o término de Haja Coração. A novela de Daniel Ortiz, que tinha poucos capítulos no ar quando precisou ser interrompida, será exibida desde o início até o momento dos capítulos inéditos, previstos para o mês de maio.