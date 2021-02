Polícia Rodoviária prende homem por tráfico de drogas em São Bernardo

Da Redação



12/02/2021 | 10:03



Em patrulamento pela rodovia Anchieta na noite de ontem, na altura do km 23, equipe da polícia rodoviária avistou um condutor em atitude suspeita e que, ao avistá-los, tentou fugir. Durante a perseguição, o carro seguiu para o bairro Batistini, em São Bernardo e, em seguida, estourou o pneu. Ele conseguiu ser parado na rua José Martins Fernandes e, no carro, com placa de Blumenau, foram encontradas drogas.

No banco dianteiro e no assoalho estavam escondidas maconha, crack, cocaína e R$ 164 em espécie. Além disso, o veículo tinha duas numerações de Chassi, um deles de um veículo roubado em Santos. A ocorrência foi encaminhada para o 3ºDP da cidade.