Serena sofre, mas avança às oitavas do Aberto da Austrália; Halep espanta zebra

12/02/2021 | 09:50



Ex-número 1 do mundo e lutando para ser a maior recordista de títulos de Grand Slam - precisa de mais um, o 24.º na carreira, para igualar a marca da australiana Margaret Court -, a americana Serena Williams já está nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira, em Melbourne, a atual 11.ª colocada do ranking da WTA teve trabalho para derrotar a russa Anastasia Potapova por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, após 1 hora e 37 minutos.

Nas oitavas de final, Serena terá um teste bem maior pela frente contra a belarussa Aryna Sabalenka, que não tomou conhecimento da americana Ann Li e fez valer a condição de sétima cabeça de chave com uma vitória tranquila por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/1 -, gastando somente uma hora para seguir adiante na competição em Melbourne.

Apesar de Serena e Sabalenka estarem acostumadas a ir longe nos torneios nestas últimas temporadas, as duas tenistas ainda não se cruzaram no circuito profissional e irão se enfrentar pela primeira vez agora nas quadras rápidas do complexo de Melbourne Park.

Quem também não deu chances à zebra foi a romena Simona Halep. A número 2 do ranking da ATP venceu seu terceiro compromisso em Melbourne com tranquilidade. Precisou de apenas 1 hora e 18 minutos para vencer a russa Veronika Kudermetova, 36.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

A próxima adversária de Halep em Melbourne será a polonesa Iga Swiatek, número 17 do mundo e atual campeã de Roland Garros, que ganhou da francesa Fiona Ferro por 6/4 e 6/3. Elas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. O triunfo de Swiatek foi na campanha do título em Paris no ano passado.

OUTROS JOGOS - A espanhola Garbiñe Muguruza mostrou mais uma vez força neste Aberto da Austrália e pela terceira rodada consecutiva obteve uma arrasadora vitória. A vítima da vez foi a casaque Zarina Diyas, que não resistiu à atual vice-campeã do torneio e foi superada em apenas 56 minutos por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Com apenas 10 games perdidos até então, Muguruza chega às oitavas de final embalada, mas agora terá um desafio muito maior pela frente. Ela vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka, terceira colocada do ranking, que facilmente derrotou a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 18 minutos.

Quem também seguiu adiante no torneio foi Su-Wei Hsieh, de Taiwan, que depois de surpreender a canadense Bianca Andreescu, nesta sexta-feira levou a melhor no duelo com a italiana Sara Errani, marcando as parciais de 6/4, 2/6 e 7/5. Nas oitavas, jogará contra a checa Marketa Vondrousova, cabeça de chave número 19, que vingou a compatriota Petra Kvitova e eliminou a sua algoz, a romena Sorana Cirstea, por 2 sets a 0, com o placar final de 6/2 e 6/4.