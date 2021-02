Karol Conká chama Viih e Camilla de falsas e Fiuk se irrita com veto de Arthur

12/02/2021 | 09:10



A vitória de Karol Conká na noite da última quinta-feira, dia 11, no BBB21 já mexeu com os ânimos dos confinados. A líder logo foi comemorar seu reinado no quarto luxuoso, acompanhada de Pocah, Lumena e Nego Di. Enquanto exibia as fotos de sua família, disparou sobre os demais confinados não comemorarem sua liderança:

- Eles não querem ver, eu falei para vocês. É outro corre... No fundo, ninguém queria que eu ganhasse essa liderança. Primeira mulher Líder da casa, e a mulherada não está nem aí. O nome disso é recalque... Mas, na verdade, eu nem queria todo mundo aqui , porque é um bando de invejoso. É um bando de falso.

Mais tarde, os brothers apareceram no jardim para ver as fotos através da janela. Karol agradeceu os elogios, mas sem que eles pudessem escutar, virou as costas e xingou Camilla de Lucas e Viih Tube:

- Obrigada, suas falsas!

Durante a noite, Karol ainda especulou quem iria indicar ao paredão, dando a entender que ainda está na dúvida. Ela sugeriu que poderia colocar Camilla na berlinda, mesmo não querendo que ela saia, ou então Sarah.

Já Fiuk não gostou nada de ter sido vetado da Prova do Líder por Arthur.

- Estranho, porque ele falou que não, então a falsidade a gente encontra por aqui, e eu ainda chamei ele. Ele não queria olhar no meu olho e eu falei: olha para mim. O cara está incomodado que eu gosto de cuidar de mim e das pessoas que estão comigo. Grande motivo para não gostar de mim, disse o cantor, que tem sido alvo de memes nas redes sociais recentemente.

Carla Diaz foi cobrar Arthur sobre a decisão de ver o cantor:

- Você entendeu meu jogo, né? Então só abre seu olho. Porque talvez... eu não quero falar nada para depois não falarem que eu estou te influenciando, fazendo sua cabeça. Acho que você é homem suficiente para entender as situações... Agora você dar uma desculpa, de votar no Fiuk porque o garoto ficou falando... A gente estava brincando. Era papo dele com o Nego Di, não era nada com você. Me desculpa, eu acho que isso não é um motivo muito forte para você vetar uma pessoa, comparado a uma pessoa que fez algo muito grave. Mas ai é sua cabeça, sua sentença. Eu não sei o que é certo para você, Arthur. De verdade, eu tenho essa dúvida, disparou.