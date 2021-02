Lenda do jazz, Chick Corea morre aos 79 anos de idade

12/02/2021 | 08:10



No dia 9 de fevereiro, Chick Corea, grande compositor norte-americano de jazz e pioneiro do teclado elétrico, morreu aos 79 anos de idade, vítima de um câncer raro, indicou um comunicado publicado no dia 11 em sua página no Facebook:

É com muita tristeza que anunciamos Chick Corea faleceu vítima de uma rara forma de câncer que só foi descoberta muito recentemente. Ao longo da sua vida e carreira, Chick desfrutou da liberdade e da diversão que se deve ter na criação de algo novo, e no jogo dos jogos que os artistas fazem. Foi um amado marido, pai e avô, e um grande mentor e amigo de tantos. Através do seu corpo de trabalho e das décadas em que passou a percorrer o mundo, tocou e inspirou a vida de milhões. Embora ele fosse o primeiro a dizer que a sua música dizia mais do que palavras alguma vez poderiam, ele tinha esta mensagem para todos aqueles que conhecia e amava, e para todos aqueles que o amavam: Quero agradecer a todos aqueles que durante a minha jornada ajudaram a manter os incêndios musicais acendendo. É minha esperança que aqueles que têm uma tinta para jogar, escrever, executar ou não, o façam. Se não for por ti mesmo então pelo resto de nós. Não é só que o mundo precisa de mais artistas, também é só muita diversão. E para os meus incríveis amigos músicos que são como família para mim desde que vos conheço: Foi uma bênção e uma honra aprender com todos vocês e tocar com todos vocês. Minha missão sempre foi trazer a alegria de criar em qualquer lugar que eu pudesse, e ter feito isso com todos os artistas que eu admiro muito - essa tem sido a riqueza da minha vida. A família de Chick irá, naturalmente, apreciar a sua privacidade durante este momento difícil de perda, diz a mensagem que a equipe divulgou em forma de comunicado.