Bruno Soares e Jamie Murray vencem e estão na 3ª rodada do Aberto da Austrália

11/02/2021 | 22:43



O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram o italiano Stefano Travaglia e o sérvio Laslo Djere, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em Melbourne, em jogo válido pela segunda rodada do Aberto da Austrália.

O jogo foi praticamente um treino para a dupla vencedora, que chegou a ganhar cinco games em sequência e garantir vaga na terceira rodada da competição.

A dupla cabeça de chave número 6 do primeiro Grand Slam do ano é uma das favoritas à conquista do título. Eles estão embalados após ganharem o Great Ocean Road, o primeiro torneio disputado após voltarem a jogar juntos.

Campeão na Austrália em 2016, o mineiro Bruno Soares, de 38 anos, está em quinto lugar no ranking de duplas. Ele também soma dois troféus no US Open.