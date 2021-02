Questão de sobrevivência

Do Diário do Grande ABC



11/02/2021 | 23:59



Faz quase um ano que a Covid-19 chegou ao País. E, mesmo com as mais de 220 mil mortes acumuladas no período, os fatos que se sucedem mostram profundo amadorismo no combate à pandemia. E isso se dá por questões de negacionismo à ciência, oportunismo, ideologias políticas ou até menosprezo.

Omissões ou atitudes contestáveis de autoridades que deveriam se preocupar com a saúde da população contribuem para a elevação de casos e, consequentemente, de óbitos. Desde a constatação do primeiro infectado até os dias atuais, relatos de descaso ou decisões equivocadas permeiam o noticiário. Tem sido assim dia após dia.

Fraudes na compra de equipamentos, desvio de verbas ou aumento excessivo no preço de produtos utilizados no enfrentamento à doença se alternaram com iniciativas cidadãs, como a oferta de refeições, roupas ou produtos de higiene.

Nem mesmo a chegada da vacina, um sinal de alívio, passou em branco neste turbilhão de más ações. A imunização, que ainda caminha a passos lentos, enfrentou obstáculos como as declarações de descrédito proferidas por autoridades que ecoaram em aplicativos de mensagens. Além da falta de civilidade de quem se julga melhor que os semelhantes e ousou furar fila para receber antes o medicamento. Não faltam relatos desses malfeitos pelo País e, claro, também no Grande ABC.

Surge agora uma nova ameaça a quem luta contra a doença. Na região, 67% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Covid correm risco de serem desativados. São 299 de um total de 477.

Isso ocorre porque o governo estadual diz que o Ministério da Saúde deixou de transferir verbas para custeio desses espaços e, por isso, foi à Justiça. O órgão federal, por sua vez, afirma que não cortou repasses, mas que os leitos opcionais, criados a partir de decreto de calamidade pública, tinham validade até o fim de 2020, e que aguarda liberação de recursos adicionais do Ministério da Economia.

Enquanto isso, sem dar trégua, o vírus segue a fazer vítimas.