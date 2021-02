Santo André faz jogo treino contra o Pouso Alegre-MG

Anderson Fattori



12/02/2021 | 00:01



O Santo André realiza hoje seu terceiro jogo treino nesta pré-temporada, sendo o primeiro em Jacutinga, Minas Grais. O time receberá o Pouso Alegre-MG, recém-promovido para a elite mineira como campeão da Segunda Divisão local. Depois de empatar sem gols com o Água Santa, no Inamar, e vencer o próprio sub-20 por 7 a 0, o técnico Paulo Roberto Santos acredita em evolução na apresentação andreense e, inclusive, que o adversário vá dar trabalho para o Ramalhão.

“Agora (em comparação ao jogo contra o Água Santa), a gente espera que a equipe já renda um pouco mais, mesmo sabendo que vamos pegar equipe de nível bom, que foi campeã da Segunda Divisão mineira e que manteve 50% do elenco e se reforçou com outros jogadores. Então vai exigir muito da gente, como o Água Santa exigiu”, explicou o treinador. “Espero que a gente possa ir tirando conclusões com relação à formatação da provável equipe para a estreia. Vamos fazer algumas observações, deveremos, principalmente no segundo tempo, fazer alterações.”

Segundo o técnico, a principal dúvida está sobre a escalação do atacante Fernandinho, que regressou ao clube após passagem no futebol de Malta. Isso porque a janela internacional de transferências só abre em 1º de março. “É jogador que a gente vinha trabalhando na provável equipe titular, então vamos trabalhar opções para o setor e aproveitar o jogo treino para observar uma ou duas situações diferentes para o lugar do Fernandinho.”

De contrato renovado, o zagueiro PV, que justamente esteve no elenco do Pouso Alegre que conquistou o título da Segunda Divisão mineira por empréstimo, falou sobre este reencontro. “Já temos uma equipe mais encorpada com jogadores novos que chegaram para contribuir com nosso elenco. A expectativa é que a equipe faça um bom amistoso para que o professor possa enxergar os pontos positivos e os pontos que ainda precisamos melhorar, para chegarmos fortes na competição e estrear com o pé direito diante do Santos”, disse o defensor.