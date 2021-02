Em Diadema, Filippi abriga ex-vereadores pró-Lauro em cargos comissionados

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



12/02/2021 | 00:57



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), nomeou para cargos comissionados ex-vereadores que, até o ano passado, eram aliados e defensores ferrenhos do hoje ex-prefeito Lauro Michels (PV). Pelo menos quatro ex-parlamentares que foram derrotados nas urnas no ano passado foram contemplados com cargos na gestão petista.



Célio Boi (PSB), parlamentar por três mandatos consecutivos, perdeu a reeleição (recebeu 1.722 votos) e foi nomeado como diretor de departamento na Secretaria de Obras, chefiada por Luiz Carlos Theóphilo (PT), com salário de R$ 6.777,93. Com perfil combativo, Boi foi líder do governo Lauro na Câmara. No ano passado, incendiou o PSB diademense porque era contra a candidatura do então vereador Marcos Michels (PSB) a prefeito. Às vésperas do primeiro turno, foi gravado em ato pró-Filippi idealizado pela própria mulher. No segundo turno, abraçou sem constrangimentos o projeto do petista.



Outro socialista que também subiu no palanque de Filippi foi o ex-vereador Paulo Bezerra, que perdeu a tentativa de ir ao segundo mandato – teve 2.447 votos. Oriundo do PV, Bezerra foi cabo eleitoral de Lauro desde a primeira campanha, em 2012. O apoio ao PT no pleito do ano passado rendeu a vaga de diretor de departamento (mesmo salário de Boi) na Secretaria de Meio Ambiente, comandada pelo também ex-vereador Vaguinho do Conselho (SD).



Também ex-líder do governo Lauro no Legislativo, Companheiro Sérgio (Cidadania) naufragou na busca pela reeleição. No pleito do ano passado, apoiou o prefeiturável escolhido por Lauro, o então vereador Pretinho do Água Santa (DEM). No governo Filippi, receberá R$ 5.665,25 como chefe de divisão na pasta de Obras. O quadro de ex-aliados do ex-prefeito alocados na atual gestão é completado por Audair Leonel (Cidadania), contemplado com o cargo de chefe de divisão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com remuneração mensal de cerca de R$ 6.000.