Covid-19 mata mais 29 pessoas em 24 horas no Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



12/02/2021 | 07:00



As sete cidades do Grande ABC registraram ontem mais 29 mortes pela Covid-19 entre quarta e quinta-feira. No total, a conta chega a 4.315 mortes pela doença, desde o primeiro óbito, que ocorreu em 25 de março de 2020. Já em relação aos diagnósticos positivos da doença, foram adicionados 677 registros à conta, com 120.743 pessoas infectadas.

A boa notícia é que 116.809 moradores do Grande ABC já estão recuperados da Covid-19 e as prefeituras já imunizaram 87.042 pessoas que pertencem aos grupos prioritários.

O Estado de São Paulo registrou ontem 55.742 óbitos e 1.889.969 casos confirmados durante toda a pandemia. Apenas nas últimas 24 horas foram 323 vítimas fatais e 11.167 novos diagnósticos positivos da doença.

Entre o total de casos no Estado, 1.643.685 pessoas estão recuperadas da Covid, sendo que 188.214 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 65,6% na Grande São Paulo e 66,7% no Estado. O número de pacientes internados é de 12.619, sendo 6.761 em enfermaria e 5.858 em unidades de terapia intensiva.

O Brasil voltou a registrar mais de 1.000 mortes por Covid em um único dia. Ontem, segundo dados do Ministério da Saúde, foram 1.351 pessoas que perderam a luta para a doença, com 236.201 desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram adicionados às contas mais 54.742 entre quarta e quinta-feira, com acumulado de 9.713.909.