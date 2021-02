Thiago pede volta da Estação Luz no itinerário da Linha 10

Raphael Rocha



12/02/2021



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, protocolou requerimento cobrando o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, para que a Estação Luz seja a parada final da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O ofício também é endereçado ao presidente da autarquia, Pedro Tegon Moro.

Em 2011, a CPTM decidiu encurtar o traçado da Linha 10, que parte de Rio Grande da Serra, passa por Ribeirão Pires, Mauá, Santo André e São Caetano antes de chegar à Capital. A parada final é a Estação Brás, na região central de São Paulo, e que faz interligação com a Linha 3-Vermelha do Metrô. A Estação Luz permite a baldeação na Linha 1-Azul do Metrô.

Na visão de Thiago Auricchio, a retomada da Estação Luz dentro da Linha 10-Turquesa é “sonho antigo dos passageiros do Grande ABC”. Desde que a CPTM reduziu o traçado, a autarquia estadual diz fazer estudos sobre a retomada. Responsável por transportar diariamente 370 mil passageiros, sendo 181,4 mil usuários somente da região, a Linha 10-Turquesa é hoje a principal ligação para trabalhadores que seguem em direção à Capital via transporte público.

Thiago também indagou a respeito de adoção de vagões exclusivos às mulheres em horários de pico, sobre adequação de acessibilidade das estações da Linha 10-Turquesa, acerca de instalação de bicicletários nas estruturas e a respeito de ampliação de horário do trem expresso para até as 23h, além da redução do intervalo entre as composições durante o funcionamento.

“Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado cobrou medidas efetivas da CPTM a respeito de melhorias prometidas para a Linha 10-Turquesa (Brás até Rio Grande da Serra) desde 2012”, considerou.