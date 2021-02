Legislativo de Ribeirão avaliza texto que impede fechamento de academia

Raphael Rocha

11/02/2021



O Legislativo de Ribeirão Pires aprovou projeto de lei que coloca academias na lista de atividades essenciais em meio à pandemia de Covid-19. Foi a primeira cidade do Grande ABC a aprovar a medida, que foi protocolada concomitantemente nos sete municípios.



Foram 16 votos a favor e um contrário, da vereadora Márcia Campos (PT), que está à frente do mandato Coletiva de Mulheres.



Se for sancionada pelo prefeito Clóvis Volpi (PL), a proposta incluirá no rol de serviços essenciais as academias de ginástica, musculação, natação, hidroginástica, artes marciais, escolas de esportes e demais modalidades.



Pelo governo do Estado, que regulamenta o Plano São Paulo, que norteia as ações durante a quarentena em meio à pandemia de novo coronavírus, serviços essenciais são supermercados, farmácias e postos de combustível.



O projeto é de autoria do presidente da Câmara, Guto Volpi (PL), e do vereador Paulo César Ferreira (PL). Os dois foram secretários de Esportes em gestões anteriores.



“Sabemos o impacto que a atividade física tem na saúde pública e na saúde mental da população. Tanto que no governo de Saulo Benevides (Avante) esse tema foi levado para dentro das nossas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A pandemia mostrou a relevância da atividade física”, considerou Guto, filho do chefe do Executivo e que exerceu a função se secretário de Esportes na primeira passagem do pai pelo governo.



Ex-secretário de Esportes de Saulo Benevides, Paulo César corroborou com o correligionário. “João Gabbardo, secretário executivo do comitê de contenção do coronavírus de São Paulo, falou em rede nacional sobre a necessidade e a importância da atividade física no combate à Covid. Na semana passada, o governo do Estado soltou uma pesquisa nesse sentido também. É melhora da qualidade de vida.”



Única a votar contra, Márcia reclamou da reabertura das academias no período de aumento do número de casos e mortes por Covid no País e na cidade. “O negacionismo defendido pelo governo federal ganhou discurso das pessoas quando elas defendem a economia em detrimento da vida. É prova que o discurso bolsonarista prevaleceu. Em Ribeirão passamos das 130 mortes. Propor qualquer forma de flexibilização é irresponsabilidade."