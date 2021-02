Chelsea sofre, mas vence time da 2ª divisão e avança na Copa da Inglaterra

11/02/2021 | 19:23



Com time reserva, o Chelsea sofreu nesta quinta-feira, mas avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. Fora de casa, o time londrino superou o Barnsley, da segunda divisão, por 1 a 0, com gol somente no segundo tempo. Tammy Abraham foi o autor do único gol da partida.

Em bom momento na temporada, o Chelsea entrou em campo com dez mudanças em relação aos 11 titulares do jogo anterior, válido pelo Campeonato Inglês. O técnico Thomas Tuchel aproveitou a fragilidade do adversário para fazer testes, ainda em seu começo de trabalho na equipe.

O primeiro tempo, contudo, foi de preocupações. Sem criar boas chances, o time londrino ainda correu riscos na defesa. Sem perder tempo, Tuchel mudou quase toda a defesa no início do segundo tempo. E as alterações beneficiaram todos os setores.

Tanto que, aos 19 minutos, Abraham aproveitou assistência de Reece James e mandou para as redes, sacramentando a vitória e a classificação dos visitantes.

Mais cedo, o Southampton também se garantiu nas quartas, ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 0, fora de casa. Danny Ings e Stuart Armstrong, ambos no segundo tempo, anotaram os gols do confronto.

SORTEIO - Realizado logo após o fim da partida do Chelsea, o sorteio definiu os confrontos das quartas de final. Entre os times grandes, o time londrino foi quem deu mais sorte. Vai enfrentar o modesto Sheffield United, lanterna do Campeonato Inglês.

Líder disparado da competição disputada em pontos corridos, o Manchester City vai visitar o Everton, que despachou o Everton por 5 a 4 (um gol marcado na prorrogação) na quarta. O Manchester United vai enfrentar o Leicester City. E o Southampton terá pela frente o Bournemouth, da segunda divisão.