Levante arranca empate em Bilbao no primeiro duelo semifinal da Copa do Rei

11/02/2021 | 19:15



O Levante obteve um importante empate, por 1 a 1, nesta quinta-feira, diante do Athletic Bilbao, no campo do adversário, em duelo de ida das semifinais da Copa do Rei. As duas equipes voltam a se enfrentar dia 4, quando será decidido o finalista.

Apesar de atuar como visitante, o Levante apostou em um esquema de forte marcação e rapidez nos passes, com o intuito de chegar com fluidez na área do adversário. Aos 26 minutos, a tática deu certo com a abertura do placar, após cruzamento rasteiro da direita de Jorge de Frutos, que Gonzalo Melero mandou para as redes.

O empate do Athletic só veio aos 13 minutos da etapa final, com Inigo Martinez, de cabeça, após escanteio cobrado da direita por ker Muniain. A partir daí, os anfitriões pressionaram em busca da virada, mas não tiveram êxito.

Na outra semifinal, o Sevilla derrotou o Barcelona, em casa, por 2 a 0, na quarta-feira, e agora joga com boa vantagem no Camp Nou, em 3 de março, para alcançar a final.