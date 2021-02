5 acomodações temáticas para conhecer no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



11/02/2021 | 17:48



As restrições impostas pela pandemia da covid-19 complicaram as viagens de muitas pessoas. Segundo um levantamento do Booking.com, 64% dos brasileiros pretendem viajar mais no futuro. Para inspirar esses viajantes, a empresa selecionou algumas acomodações temáticas que estão disponíveis na plataforma. Seja para um passeio de carro, uma escapada de fim de semana ou para um período maior, há opções no Brasil para todos os gostos e bolsos. Confira!

Acomodações temáticas no Brasil

1. Um camping diferente

Localizado em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, a 42km de Gramado e a 33km de Canela, o Tedesco EcoPark é um camping de luxo. Ali, os viajantes que querem fugir da rotina das grandes cidades podem desfrutar de um ambiente acolhedor e seguro, preparado especialmente para oxigenar a mente e o corpo. Além disso, hóspedes em busca de aventura conseguem passear de quadriciclo pelo bosque e fazer trilhas de bicicleta.

2. Um local que respira música

Em uma área nobre de Campos do Jordão (SP), a Pousada Piano Piano é a acomodação ideal para os amantes de música. Os quartos são decorados com diferentes temas musicais, e os hóspedes têm à sua disposição uma seleção de DVDs, com centenas de títulos que podem ser emprestados gratuitamente para assistir no quarto.

3. Uma viagem no tempo

Situada entre as cidades de Garibaldi e Bento Gonçalves, a Pousada Castello Benvenutti tem 18 quartos elegantes e acolhedores. O prédio, que é um castelo, tem uma decoração exclusiva, com elementos arquitetônicos de construções europeias. Casais particularmente gostam da localização — eles deram nota 8,5 para viagens a dois.

4. Um local para passar uma tarde em Itapuã

Antiga vila de pescadores, a praia de Itapuã, na Bahia, ficou famosa na voz de Vinicius de Moraes. Os amantes da música popular brasileira podem se hospedar no Mar Brasil Hotel, mais especificamente na Suíte Vinicius de Moraes, onde o cantor e poeta (entre outros títulos) viveu por cerca de seis anos com a atriz baiana Gessy Gesse.

5. Uma imersão no mundo dos vinhos

Em meio a três mil metros de muita natureza, a Pousada Parada da Pipa Chalés, em Canela (RS), é uma das melhores acomodações temáticas do Brasil. Ela conta com chalés montados dentro de barricas que guardaram vinho por mais de 60 anos. Cada unidade leva o nome do último vinho produzido naquela barrica, e todos os chalés possuem varanda térrea com vista do jardim, cozinha compacta equipada e banheiro privativo com chuveiro.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem no Brasil, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.

Passagem aérea

O Skyscanner é o site queridinho dos repórteres do Rota de Férias na hora de localizar e reservar passagens aéreas com desconto. Isso porque a ferramenta analisa diversas companhias aéreas de uma vez e revela quais são os melhores preços. Dá até para progrmar envios de alertas quando valores mais baixos forem encontrados, o que muito útil.

Aluguel de carro

Alugar um carro é uma boa para explorar o Brasil. Como há muitas locadoras no país, a dica antes de fazer sua escolha é recorrer a um site que analisa as melhores opções e, de uma vez, exibe os preços na tela, poupando um tempão. É o caso da Rentcars.com, nossa parceria na hora de pesquisar e alugar carros para viajar.

Tours, ingressos e transfers

Antes de viajar, gostamos de antecipar todas as reservas de tours, ingressos e transfers no destino. Ainda mais no Brasil, onde muitos lugares não oferecem estrutura adequada quando você chega lá. Optamos pela segurança da Easy Travel Shop, que analisa diversos parceiros de antemão e seleciona apenas opções de confiança. Além disso, eles têm ótimos preços e nos fazem economizar um tempo precioso na hora de planejar a viagem.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.

Seguro viagem no Brasil

Se você não tem um seguro de saúde com cobertura nacional, é importante fazer um seguro viagem Brasil antes de viajar pelo país. Assim, evita contratempos e garante atendimento caso algo inesperado aconteça. De quebra, os melhores seguros viagem do Brasil, cujos valores podem ser comparados no site da Seguros Promo, oferecem cobertura para perda de mala e uma série de outras vantagens. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto”, ao fechar a compra, ganham 5% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem no Brasil.