Casa Branca diz estar revisando tarifas à China, mas ressalta falta de pressa

11/02/2021 | 17:12



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira que o governo dos Estados Unidos está revisando a política comercial em relação à China, mas "não está com pressa" para concluir o processo. A administração anterior, do ex-presidente Donald Trump, foi marcada por uma "guerra comercial", com imposição de tarifas a produtos importados do país asiático.

"Estamos competindo com a China", declarou Psaki durante uma coletiva de imprensa. "O presidente está ciente da profundidade desse desafio."

A assessora também foi questionada sobre detalhes da ligação telefônica entre o presidente americano, Joe Biden, e o líder da China, Xi Jinping.

Segundo a porta-voz, o democrata "demonstrou preocupação com a falta de transparência" de Pequim sobre o coronavírus.

"Precisamos de mais informações para garantir que isso não aconteça novamente", afirmou Psaki, referindo-se à pandemia de covid-19.

Biden conversou com Xi Jinping na noite da quarta-feira, 10. Foi o primeiro contato entre os dois mandatários desde que o democrata assumiu a presidência dos EUA, em 20 de janeiro.

De acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca, eles discutiram o comércio entre os dois países, a pandemia e as violações de direitos humanos na China.