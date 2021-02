Nissan inicia a produção do Kicks reestilizado

Leo Alves

11/02/2021



Uma das principais novidades da Nissan para 2021, o novo Kicks já está sendo fabricado no Brasil. A marca japonesa confirmou nesta quinta-feira (11) o início da produção do modelo reestilizado do SUV no complexo industrial de Rezende, no Rio de Janeiro. Embora ainda não confirme a data de lançamento do carro, a previsão é que ele seja revelado já em março.

Novo Kicks reestilizado

De acordo com a fabricante, o novo Nissan Kicks já está sendo produzido pelos mais de 2 mil colaboradores da unidade industrial, que inclui 92 robôs e 159 AGVs (Automatic Guided Vehicles), pequenos robôs autoguiados que conduzem carrinhos de peças e plataformas.

E por mais que seja uma atualização no estilo do SUV, a tendência é que o carro não sofra alterações profundas. A tendência é que a versão brasileira siga o desenho adotado no modelo vendido nos Estados Unidos, e que pode ser visto na galeria abaixo.