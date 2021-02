Maisa Silva anuncia sua primeira série na Netflix e atiça: Agora sou viajante no tempo!

11/02/2021 | 17:10



Uau! Maisa Silva anunciou o seu mais novo trabalho pela Netflix! A atriz irá protagonizar a série De Volta aos 15, baseada no livro de Bruna Vieira. Na produção, ela será Anita, uma mulher de 30 anos de idade que volta no tempo para reviver seus 15 anos. No Instagram, ela postou um vídeo para dar mais detalhes:

- É com muita alegria que eu venho aqui contar para vocês o meu mais novo projeto com a Netflix: a minha primeira série, De Volta aos 15. E conta a história da Anitta, uma mulher de 30 anos, que tem a chance de voltar no tempo de quando ela tinha apenas 15 e reviver alguns momentos bem esquisitos.

Em seguida, ela surpreendeu os outros atores - que não sabiam que Maisa seria a protagonista - na primeira leitura do roteiro! No elenco, é ainda possível ver outros rostos bem conhecidos, como Klara Castanho e João Guilherme.

No Twitter, Maisa também falou sobre o assunto:

Já que o meu primeiro filme pra Netflix não foi com temática teen, escolar, etc., como vocês esperavam/pediram, a primeira série vai ser (mais ou menos, porque quem leu o livro sabe) e é isso. Aguardem que de volta aos 15 é um projeto ULTRA interessante, agora sou VIAJANTE no tempo!!!

Demais, né?