Após esquecer de citar o beijo de Lucas Penteado e Gilberto no BBB21, Ana Maria Braga recebe fortes críticas e se retrata

11/02/2021 | 16:11



Um comentário de Ana Maria Braga no Mais Você desta quinta-feira, dia 11, repercutiu de forma negativa na web. Durante o programa, a apresentadora estava falando sobre o beijo de Carla Diaz e Arthur no BBB21 e declarou:

- A galera delirou, estavam esperando esse beijo há uma semana. Finalmente saiu um beijo de verdade neste BBB. Um beijo esperado, suado.

No entanto, alguns internautas acabaram ficando chateados com Ana, principalmente por ela ter supostamente esquecido do beijo entre Lucas Penteado e Gilberto, que chegou a ser considerado um dos melhores da temporada. Ao contrário dos mais tímidos, como Fiuk e Thais, Karol Conká e Arcrebiano.

No Twitter, alguns telespectadores começaram a acusar a apresentadora de ter sido homofóbica:

Quando o Gilberto e o Lucas se beijaram não teve gritinho, não teve gente pulando em volta deles e acusaram de ser jogo. Ainda vem a Ana Maria Braga e diz que esse foi o primeiro beijo de verdade do BBB. O nome disso é HOMOFOBIA e está escancarado.

Em resposta a polêmica, Ana Maria decidiu se desculpar e explicou seus motivos para ter considerado apenas o beijo de Carla e Arthur:

Gente, eu falei pensando nos casais que estão na casa e esqueci do beijo do Gil e do Lucas. Me perdoem.