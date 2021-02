Tiago Abravanel fala sobre a possibilidade de substituir Fausto Silva: - Acho um desafio gigantesco, mas não descarto

11/02/2021 | 16:10



Uma das notícias mais surpreendentes desse ano que mal começou foi o anúncio da saída de Fausto Silva da TV Globo! Após mais de 30 anos, o apresentador irá dizer adeus ao Domingão do Faustão e deixa a emissora ao final de 2021. Com essa notícia, diversos nomes começaram a surgir para possíveis substitutos. Um deles foi Tiago Abravanel!

Sobre essa possibilidade, o ator, cantor e apresentador conversou com a colunista Patrícia Kogut e informou que não houve qualquer conversa ou negociação:

- Eu fiquei muito surpreso ao ler sobre isso. Obviamente o Faustão é insubstituível. Se tem alguém a quem sou grato na minha vida e principalmente na minha carreira dentro da TV Globo é ele, ao lado da Gloria Perez. Foram duas pessoas que me receberam e me protegeram. É um cara que eu sempre vou admirar. Quero ter por perto. Ele está nas minhas orações. Amo demais. Seria uma grande responsabilidade ter que ocupar esse horário. Acho um desafio gigantesco, mas não descarto. Estamos aí [risos].

Além disso, ele explicou como é lidar com o fato de ser o neto de Silvio Santos:

- O fato de eu ser neto do Silvio Santos me colocou num holofote que não necessariamente as pessoas têm normalmente. Um holofote de observação, de julgamento. Um holofote diferente. Eu acho, sim, que eu tive visibilidade por ser neto do Silvio Santos, mas isso não diminuiu o meu esforço, o meu trabalho e a minha capacidade de exercer o que eu faço. Eu sempre corri atrás, independentemente de ser neto dele. Houve momentos em que pessoas falaram: Ele só está aí porque é neto do Silvio Santos. Mas depois elas começaram a ver que eu sou esforçado, que tenho talento e que corro atrás dos meus sonhos. Isso não impediu a minha vida em nada. Até hoje, continuo andando com as minhas pernas. Não sou contratado do SBT. Sou um cara independente.

Casado com Fernando Poli, Tiago falou sobre a convivência com o marido em tempos de pandemia:

- Foi muito importante para a gente em todos os sentidos. Claro, o excesso de convivência dá estresse, conflitos... Mas, como a gente mudou há pouco tempo para essa casa, então tudo tem um sentido mais intenso. A gente pôde observar mais a nossa vida, ver o que a gente pretende... Tudo com paciência e gratidão, vivendo um dia de cada vez. Sempre nos respeitando e buscando os nossos sonhos juntos.

Ele ainda não esconde a vontade de adotar filhos - mais especificamente uma menina:

- A gente tem muita vontade. Ainda não temos planos efetivos, mas temos até um quarto dentro de casa já reservado para a nossa baby, a nossa filhinha. Mas ainda não começamos a entrar com a papelada de adoção, e não sei como vai ser o nosso processo.

Muito amor, né?