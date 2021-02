Viúva de Ricardo Boechat faz homenagem ao marido: Dois anos sem a melhor pessoa dentre todas as pessoas

11/02/2021 | 15:10



Nesta quinta-feira, dia 11, completam-se dois anos do acidente de helicóptero que tirou a vida de Ricardo Boechat. E para fazer uma homenagem ao marido, a viúva do jornalista, Veruska Boechat, usou o Instagram para publicar uma série de fotos em que aparece ao lado dele. Na legenda, escreveu:

Dois anos sem a melhor pessoa dentre todas as pessoas, a que mais trabalho me dava, com quem mais cresci, a quem mais precisei ensinar, a mais corajosa, de quem mais cuidei, a que mais me paparicou, com quem mais bati de frente, por quem tanto amor sinto. Aprendi que um lar que perdeu alguém pode, sim, ser um lar feliz, e que isso se dá com as pessoas que ficaram apoiando umas às outras. E aprendi que sentir saudade de quem só nos dá orgulho é um privilégio. Se você está esperando a pessoa perfeita aparecer, esse post é pra você. Seja feliz hoje, relacionamento sem treta não existe. Casamento não é Instagram.

Dentre as fotos, há registros de Boechat com a esposa e as filhas mais novas, Valentina e Catarina. Ao final, ela ainda postou um divertido vídeo em que aparece interagindo com o jornalista.

Homenagem

Segundo informações do colunista Ancelmo Góis, Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) inaugurou a Sala de Imprensa Jornalista Ricardo Eugênio Boechat (1952-2019). A homenagem batiza a pequena sala de redação que já existe no COR e que fica aberta aos veículos que cobrem o trânsito e o tempo no Rio de Janeiro. Boechat apresentava o jornal diário Band News FM Rio e a Band foi a primeira a ocupar essa Sala de Imprensa.

Demais, né?