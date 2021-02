Range Rover Velar ganha novo motor na linha 2021

Leo Alves

Do Garagem360



11/02/2021 | 13:48



A Land Rover anunciou a chegada ao Brasil da linha 2021 do Range Rover Velar. O SUV passa a ter uma nova motorização P340, cabine com novas funções e tecnologias, além de novas opções de customização.

O Range Rover Velar será comercializado no Brasil a partir da última semana de fevereiro em duas versões: R-Dynamic SE e R-Dynamic HSE, ambas com motorização P340. Os preços partem de R$ 520.050, para a versão P340 R-Dynamic SE, e de R$ 565.350 para a versão R-Dynamic HSE. As primeiras unidades disponíveis na rede de concessionários estarão equipadas com Pacote Brasil no valor de R$ 27.900, para a versão SE, e R$ 30.600, para a versão HSE.

Range Rover Velar 2021

Debaixo do capô, o Velar conta com novo motor P340, um seis cilindros em linha, 3,0l, a gasolina, gerando 340 cv, a 5.500 rpm, e 48,9 kgfm de torque, a apenas 1.500 rpm. O motor está acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades e alcança os 0-100 km/h em 6,3 s e velocidade final de 240 km/h.

O novo conjunto Ingenium MHEV do Velar substitui as versões P300 (quatro cilindros) e P380 (V6), reduzindo o peso em 12,9 kg em relação ao motor P380 e, com o suporte do sistema híbrido-leve, entrega torque instantâneo, redução na emissão de gases e economia de combustível, além de não ter a necessidade de carregamento da bateria de 48 volts graças ao supercharger elétrico que se abastece diretamente do conjunto.

No exterior, há novas rodas de 22 polegadas com acabamento diamantado opcionais. Para a pintura, a paleta conta com duas novas cores metálicas: Prata Hakuba e Azul Portofino, completando a paleta de 10 cores. É possível montar suas próprias configurações de opcionais, combinações de interior e pintura através do configurador no site da Land Rover.

Interior

Por dentro, o Velar traz para 2021 algumas novidades tecnológicas. Há um novo volante multifuncional costurado em couro com botões sensíveis ao toque, totalmente interativos, que se comunicam com o painel de instrumentos digital interativo de 12,3 polegadas.

No painel, a central de configuração do carro agora é comandada pelo sistema de infoentretenimento PIVI PRO com tela de 10 polegadas. A central já está à disposição do usuário logo que o carro é ativado, graças ao sistema de dados e bateria independentes. Com as atualizações OTA (over the air), a plataforma se mantém atualizada, garantindo que o motorista sempre receba as últimas mudanças em mapas, aplicativos e funcionalidades do veículo, sem a necessidade de visitar uma concessionária autorizada, acompanhado da conectividade com Apple CarPlay e Android Auto.

Além disso, o PIVI PRO controla as novas tecnologias embarcadas na cabine: sistema de Câmeras 360º, visualizando todo o entorno do carro, com visão aérea, facilitando a manobra por obstáculos; Capô Transparente, tecnologia exclusiva da Land Rover, permitindo que o motorista enxergue o caminho logo à frente das rodas dianteiras através de câmeras de última geração, e o Sensor de Profundidade, acompanhando o nível de submersão do carro, que ajuda em travessia de pequenos rios ou alagamentos de até 580 mm de profundidade. O Velar P340 ainda é equipado com suspensão pneumática a ar com regulagem de altura.

Ainda no interior, o Velar conta com nova manopla de câmbio costurada em couro, mais ergonômica e luxuosa, e, de série em toda a linha, o sistema de som surround Meridian 3D com 750 W de potência, o assistente de ponto cego, indicando ao motorista pelos retrovisores laterais algum veículo que esteja fora do seu campo de visão, e o sistema exclusivo da Land Rover, o Terrain Response II, que permite que o motorista ajuste as configurações individuais do carro para se adequar perfeitamente às condições de piso, mantendo a segurança e confiança na transposição do terreno.

Acessórios

O Velar, assim como toda a linha Land Rover, possui uma gama extensa de equipamentos e acessórios que podem ajudar o motorista quando está se aventurando na terra, utilizando toda a capacidade fora de estrada, ou na cidade, no dia a dia de trabalho ou em passeios com a família e amigos.

No exterior, o modelo conta com uma gama de acessórios luxuosos que permitem maior conforto, estilo e personalização. Os estribos laterais eletrônicos, acionados assim que as portas são abertas, facilitam o acesso ao carro. Para um toque de esportividade, o Velar oferece o aerofólio traseiro, as capas de retrovisor e entradas de ar laterais em fibra de carbono. E para não ficar nada para trás, as opções de reboque manual e elétrico estão disponíveis no Velar, que permitem acoplar o suporte para até três bicicletas, além do bagageiro de teto que pode ser instalado no rack, aumentando, também, a capacidade de armazenamento.

No interior, para a família toda, da cidade ao camping, há ainda os itens de proteção e entretenimento, como tapetes de borracha para o porta-malas, capa para os bancos, suporte de iPad e, para as longas viagens, uma mini geladeira que se converte em apoio de braço no banco traseiro.