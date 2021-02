11/02/2021 | 13:10



Ana Maria Braga está sempre antenada nas tendências das redes sociais! Dessa vez, a apresentadora apareceu em cena icônica na manhã desta quinta-feira, dia 11, no Mais Você, reproduzindo um desafio viral do TikTok ao som da música Better off Alone.

No desafio, as pessoas que estão no vídeo precisam fazer uma pose a cada mudança do beat da música.

Ana embarcou na brincadeira e apareceu na sala de sua casa se divertindo com a equipe de produção da atração.

- Eu tenho uma equipe maravilhosa aqui, e precisa de uma família grande para fazer isso, né? E a minha família Mais Você adora fazer uma brincadeira dessa!, disse aos risos.