Graciele Lacerda mostra novo triplex e revela: - Nunca tive um closet

11/02/2021 | 13:10



Graciele Lacerda está empolgada com a nova casa! A musa fitness compartilhou, no Instagram Stories, detalhes do novo apartamento que irá morar junto com o amado, Zezé Di Camargo. Junto com a responsável pela decoração do local, ela até revelou que nunca teve um closet:

- Nunca tive um closet e já estou encantada e apaixonada. Pensa que eu vou ficar aqui! Vai ser o lugar que eu mais vou ficar. A Amabylle fez o closet pensando nela e em mim. Parece que é até dela de tanto carinho que ele tem. Vai ter um lustre ainda, um tapete, bancadinha e um espaço só para as bolsas... Vai ficar o closet dos meus sonhos! Sempre sonhei em ter.

A influenciadora também mostrou a área de lazer do triplex:

- Vamos fazer churrasco e pizza! Olha que lindo, gente! Olha essa torneira! Ai meu Deus, eu estou apaixonada. Vou lavar bastante louça aqui de tão encantada que eu estou com essas torneiras.

Ela ainda disse que faltam alguns detalhes na parte da piscina e mostrou a bela vista do local.