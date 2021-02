Nicole Bahls e mais famosos são confirmados em reality show de Anitta

11/02/2021 | 12:10



Anitta brincou, mas acabou realmente criando o seu próprio reality show! Chamado Ilhados com Beats, a cantora irá se isolar em uma ilha ao lado de outros nove famosos. E após divulgar Lipe Ribeiro e Felipe Roque como dois dos participantes, foram revelados quais serão os outros ilhados!

Por meio do Twitter, o programa divulgou o restante da lista! Nicole Bahls, Edu Bravin, Gabi Lopes, Duh Marinho, Sarah Fonseca, Paulo Passini, Dfideliz e, por fim, uma convidada especial que ainda não foi revelada! Nos comentários, os fãs estavam pedindo para que Andressa Urach fosse chamada. Porém, outros apontaram que na dica dada previamente o nome da pessoa que está faltando começa com a letra B.

Quem será? O jeito é aguardar para mais novidades!