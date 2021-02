Justiça determina que Mauá pague R$ 1 mi ao mês à Suzantur

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/02/2021 | 11:55



A juíza Julia Gonçalves Cardoso, da 3ª Vara Cível de Mauá, acolheu pedido da Suzantur e determinou que a Prefeitura de Mauá pague R$ 1 milhão à concessionária do transporte coletivo da cidade a título de reposição de perdas econômicas por causa da redução do fluxo de passageiros devido à pandemia do novo coronavírus. O depósito precisa ser feito nos próximos nove meses.

O valor é menor do que a empresa pleiteava judicialmente. Na ótica da Suzantur, entre abril de 2020 e janeiro deste ano, o deficit no contrato com Mauá atingiu R$ 20,8 milhões. Nas contas da administração municipal, o descompasso está em R$ 9,1 milhões. Diante da diferença de quantias, a magistrada fixou o pagamento reconhecido pelo governo local.

A Prefeitura de Mauá alegou que a Suzantur reduziu o volume de frota nas ruas e, inclusive, endereçou coletivos para Diadema, onde, recentemente, passou a operar as linhas inicialmente a cargo da Benfica. São 18 ônibus a menos no contrato de Mauá para abastecer Diadema.

O Paço mauaense também argumentou, judicialmente, que o reequilíbrio financeiro-econômico do contrato precisaria ser feito mediante reajuste tarifário, tese refutada pela juíza. “Os dados constantes dos autos até o momento são escassos para que se procedesse a qualquer alteração, razoável e justa do ponto de vista contábil, atuarial e econômico, da tarifação, não se podendo desconsiderar, também, a grave crise econômica que já assola a população, principalmente a de baixa renda”, escreveu Julia.

A magistrada determinou ainda perícia nos valores de prejuízo trazidos pela Suzantur e também nas planilhas apresentadas pela Prefeitura, de modo a aferir o real – e se existe – deficit financeiro na operação. Se for comprovado, é possível reajustar o valor pago mensalmente pela administração municipal para a concessionária do transporte coletivo.

Se a Prefeitura de Mauá, administrada por Marcelo Oliveira (PT), não efetivar o pagamento do R$ 1 milhão mensal, corre o risco de ver bloqueadas suas verbas públicas.