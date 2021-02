Prefeito vistoria obras de restauro do Cine Theatro Carlos Gomes

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



11/02/2021 | 11:40



O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) realizou nesta manhã vistoria no Cine Teatro Carlos Gomes, instalado há exatos 95 anos, na Rua Senador Flaquer, antigo número 14. A obra - com investimento de cerca de R$5 milhões, provenientes de convênio com a Caixa, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) - teve início em setembro do ano passado e deve ser concluída no início do segundo semestre. No entanto, ainda não há data de inauguração devido a pandemia da Covid-19.

“A pandemia afetou o andamento desta obra em si, como de outras que estavam em operação pela cidade. Tivemos que paralisar algumas no período mais crítico de pandemia, até mesmo por registrarmos casos de infecção entre os funcionários, além de remanejamento de pessoal, criação de turnos de revezamento, para evitar aglomerações e preservar a saúde de todos. Com os índices mais controlados da doença e com a cidade na fase amarela (de controle) do Plano São Paulo, conseguimos reimprimir ritmo às obras para que possamos concluir projetos como este. Assim, passada a pandemia, com as condições de vida mais próximas da normalidade, devolveremos à nossa gente um equipamento de variedades que recupera o prestígio da cidade e impulsiona o comércio do Centro, criando um novo corredor cultural”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Segundo a secretária adjunta de Cultura Azê Diniz o local passará a ser chamado de Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes. "Queremos trazer eventos de pequeno a médio porte envolvendo artes cênicas, shows e, principalmente, que seja um local de circulação das pessoas." O espaço contará ainda com uma cafeteria que está em processo de licitação, assim que área reservada para food trucks.

O presidente do Conselho de Patrimônio Marco Moretto conta que por ser uma estrutura centenária o tempo suprimiu muito da edificação. "De original conseguimos preservar as paredes laterais, boca de cena, caixa cênica e o madeiramento do telhado. Queremos destacar o processo de restauração." Para ele, para ter funcionalidade foi escolhido uma estrutura contemporânea, com ferragens. "A fusão do antigo com o novo." "Vamos devolver a vida ao centro da cidade, porque esse empreendimento revitaliza todo o centro, melhora a qualidade do comércio ao entorno, assim como todo o calçadão", explica Moretto.

O local, tomabado como patrimônio cultural andreense, será um espaço multiuso, polo cultural e centro de convivência, além de poder receber diversos tipos de eventos, desde concerto da Orquestra Sinfônica de Santo André, por exemplo, como uma sessão de filme, exposições e espetáculos