No 'BBB21', Festa do Líder tem shows e romance entre Arthur e Carla Diaz

11/02/2021 | 11:33



A Festa do Líder agitou a casa do Big Brother Brasil na noite desta quarta-feira, 10. Desta vez, a paz reinou, e a noite nomeada "Resenha do Arthur" teve clima de pagode, shows de Rodolffo, Projota e Fiuk, e o romance que finalmente aconteceu entre Arthur e Carla Diaz.

Com microfone aberto e tantos cantores na casa, a festa foi animada. O líder estreou o palco com samba de roda, com pandeiro e violão, e chamou Rodolffo para cantar. Em seguida, foi a vez de Projota embalar a pista com seus hits, e emocionou os brothers com Ela só quer paz. O rapper ainda fez uma paródia da música Tô te filmando, do grupo Os Travessos, e improvisou para Seremos BBB até o fim, com rima para cada um dos participantes.

Depois foi a vez de Fiuk fazer seu show para os colegas de confinamento. No repertório, Quero Toda Noite, que gravou com Jorge Ben Jor, e Minha Alma, da banda O Rappa. O filho do Fábio Jr. também embalou uma canção de seu pai, Só Você, e mandou um recado: "Aê, paizão, essa é pra você".

Depois foi a vez das sisters ocuparem o palco. Pocah improvisou um funk acústico e Karol Conká cantou uma versão de Já que é pra tombar.

Romance do líder

Depois de muitas investidas de Arthur em Carla Diaz, flechadas nas festas, indiretas e conversas com os brothers sobre o que fazer para conquistar a atriz, finalmente a sister se rendeu aos seus encantos.

No começo da noite, Carla tentou mandar uma flechada para o preparador físico. Apesar do celular ter travado e ela não ter conseguido completar a missão, Arthur assistiu a cena ao vivo.

Depois apareceu no painel da sala que os dois deram "match" e Projota foi avisar o amigo: "tá lá o match, puxa ela pela mão e vai conversar", disse o amigo. Foi o que precisava para encorajar o líder a chegar na sua adorada e dizer o quanto queria que esse momento acontecesse. Ele simulou uma flechada e deu o beijo mais esperado da festa.