11/02/2021 | 11:27



A Imigrantes tem trânsito intenso em direção a São Paulo, do km 49 ao km 46, na subida da serra, por causa do excesso de veículos. Nas demais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego é normal. O tempo está bom e a visibilidade é boa.



A pista norte da via Anchieta segue bloqueada no trecho de Serra para obras.



O SAI está em Operação 5X3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.