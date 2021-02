Aprenda a usar o modo noturno no Pinterest

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/02/2021 | 11:18



O tema escuro – também chamado de modo noturno – se tornou queridinho entre os brasileiros porque tende a ser mais agradável para os olhos. Tanto é que uma série de aplicativos vêm oferecendo a opção de escurecer a tela e proporcionar longas e confortáveis jornadas aos usuários. Um deles é o Pinterest. Neste tutorial, o 33Giga ensina a habilitar o recurso no aplicativo para Android e iOS. Confira!

Android

1. Abra o Pinterest e dê um toque em seu avatar para acessar seu perfil. Depois, selecione o ícone de um hexágono, localizado no canto direito.

2. Clique em “Configurações da conta”.

3. Vá até “Tema do aplicativo”.

4. Mude para a opção “Escuro”.

5. Pronto! A partir deste momento, o Pinterest aparecerá com um tema escuro.

iOS

1. O Pinterest segue o tema com que o iPhone está configurado. Então, é necessário mudar a cor diretamente nas configurações do aparelho e não no aplicativo. Para isso, acesse “Ajustes” e, em seguida, clique em “Tela e Brilho”.

2. Em “Aparência”, selecione a opção “Escura”.

3. Pronto! Agora, o Pinterest aparecerá no modo noturno – bem como todas as configurações do celular.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira os tutoriais em capturas: